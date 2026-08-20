Reportan ataque armado contra jóvenes en Irapuato, Guanajuato; regresaban de jugar futbol

La noche del miércoles 19 de agosto se reportó un ataque armado que habría cobrado la vida de cuatro jóvenes en la comunidad de Malvas, Irapuato, Guanajuato, justo cuando regresaban de jugar futbol.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando los jóvenes circulaban por el tramo Malvas-San José Temascatío, cuando sujetos armados les dieron alcance en sus vehículo y les dispararon en varias ocasiones.

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¿Qué se sabe del ataque armado a los jóvenes futbolistas?

En un primer momento los jóvenes trataron de escapar, pero fueron alcanzados. Dos de las víctimas fueron asesinadas en el cruce de las calles Ramón Corona y Ocampo, mientras que los otros dos fueron atacados en el Libramiento Norte.

En este último lugar un joven perdió la vida y el otro fue trasladado de urgencias a un hospital. Los sujetos armados escaparon del lugar y hasta el momento no se sabe su paradero.

Masacre en campo de futbol de Salamanca

El pasado 25 de enero, una masacre se registró en un campo de futbol en Salamanca, Guanajuato. Al menos ocho sujetos armados, integrantes de una célula ligada al Cártel de Santa Rosa de Lima, llegaron en vehículos y abrieron fuego sin mediar palabra.

En dicho ataque por lo menos 21 personas presentaron heridas de armas de fuego, y de ellas 10 fallecieron en el lugar de los hechos y una en el hospital.

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