Denuncian aumento de robo de casas en CDMX

De acuerdo con las víctimas, los delincuentes estudian las casas y marcan las casas, su principal objetivo son dinero y joyas, pero en algunos casos se han llevado mascotas. Las calles más afectadas son Monrovia, Canarias y Popocatépetl.
De acuerdo con las víctimas, los delincuentes estudian las casas y marcan las casas, su principal objetivo son dinero y joyas, pero en algunos casos se han llevado mascotas. Las calles más afectadas son Monrovia, Canarias y Popocatépetl.
El hijo del expresidente López Obrador enfrenta procesos en EUA por presunto tráfico de influencias y contrabando de combustible ligado al CJNG, considerado organización terrorista por ese país.
Karla Herrera es señalada de ordenar el ataque ocurrido el pasado 30 de junio en el barrio de Rancho Nuevo, durante el partido México vs. Ecuador.
Las autoridades detuvieron a Yeudiel “N” presunto feminicida de la joven de 22 años, que fue asesinada en Puebla.
Una niña de 10 años murió tras un ataque armado contra un camión de la Ruta 69 en Los Reyes, La Paz, atribuido a extorsiones.
La maestra falleció después de que una estructura cayó sobre su auto en una avenida de Interlomas
El exfuncionario mexicano permaneció en la prisión de Brooklyn tras ser acusado de presuntos nexos con Los Chapitos