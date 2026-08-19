Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Camión de pasajeros volcó en la México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Edomex; hay lesionados y un fallecido
/Seguridad/Nota

Denuncian aumento de robo de casas en CDMX

Vecinos de las colonias Portales Sur y Norte, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, reportan un incremento de robos a domicilios.

Metadatos del artículo

1 minuto lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

De acuerdo con las víctimas, los delincuentes estudian las casas y marcan las casas, su principal objetivo son dinero y joyas, pero en algunos casos se han llevado mascotas. Las calles más afectadas son Monrovia, Canarias y Popocatépetl.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO