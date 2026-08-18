Morelos: Detienen a síndica de Yautepec por ataque armado que dejó tres muertos

Karla Herrera Castañeda, síndica municipal de Yautepec, fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

La mujer es señalada como responsable de ordenar el ataque ocurrido el pasado 30 de junio en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, durante el partido México vs. Ecuador, y que dejó como saldo tres muertos y nueve personas heridas.

“Cabe señalar que, por estos hechos, el pasado 16 de julio, fueron vinculados a proceso América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Karla “N” será puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió“, se indicó en un comunicado.

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#FiscalíaMorelosInforma📄ES DETENIDA FUNCIONARIA MUNICIPAL POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN HECHOS DELICTIVOS EN YAUTEPEC



•Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas relacionadas con el ataque armado del pasado 30 de junio



▪️Información… pic.twitter.com/Qw8S5di7zh — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 19, 2026

La última publicación de la funcionaria en redes sociales fue para felicitar a graduados de un curso de primeros auxilios.

¿Qué pasó en Yautepec, Morelos el pasado 30 de junio de 2026?

El 30 de junio de 2026 una agresión armada en una cancha de usos múltiples del barrio Rancho Nuevo en Yautepec, Morelos, dejó tres personas muertas y nueve heridas mientras vecinos veían la transmisión del partido de fútbol México contra Ecuador.

El ataque estuvo dirigido contra Sandra Fernández Gómez, aspirante por Morena a la presidencia municipal de Yautepec para la elección de 2027, quien organizó la convivencia con vecinos para disfrutar del partido de la Selección Mexicana.

Varios sujetos provistos con armas de fuego irrumpieron de forma violenta en el lugar y abrieron fuego de manera directa contra los asistentes, para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

Otra de las víctimas mortales fue identificada como Miguel Tijera, esposo de Fernández Gómez, quien se desempeñaba como asistente del diputado federal por Morelos, Agustín Alonso.

A raíz del atentado, elementos adscritos a la policía Morelos, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegaron un robusto operativo de rastreo táctico en las principales vialidades y colonias periféricas.

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