Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Liberan a conductor de revolvedora que golpeó la estructura que mató a mujer en Huixquilucan
/Voces adn Noticias/Video

Andy López: retiro de visa, advertencia y primer paso contra políticos señalados por narcoterrorismo en EUA; opina Jorge Fernández

El hijo del expresidente López Obrador enfrenta procesos en EUA por presunto tráfico de influencias y contrabando de combustible ligado al CJNG, considerado organización terrorista por ese país.

Metadatos del artículo

Por: Jorge Fernández Menéndez