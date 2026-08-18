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Liberan a conductor de revolvedora que golpeó la estructura que mató a mujer en Huixquilucan
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Andy López: retiro de visa, advertencia y primer paso contra políticos señalados por narcoterrorismo en EUA; opina Jorge Fernández
El hijo del expresidente López Obrador enfrenta procesos en EUA por presunto tráfico de influencias y contrabando de combustible ligado al CJNG, considerado organización terrorista por ese país.
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Publicado
18/08/2026
🕐
23:04
Por:
Jorge Fernández Menéndez
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