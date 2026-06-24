A un año del hallazgo de cuerpos en el crematorio Plenitud, faltan 135 por identificar

A un año del hallazgo e investigación por los fraudes en el Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, la Dirección de Servicio Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que aún faltan 135 cuerpos por identificar.

El encargado de despacho de la Fiscalía, Francisco Sáenz Soto, ofreció una conferencia de prensa y ahí informó que, hasta el momento, han sido identificado 251 cadáveres de los 386 encontrados el 26 de junio del año pasado.

Además, detalló que ya suman 74 denuncias por fraude en contra del crematorio, luego de que se comprobó que se entregaron cenizas falsas.

¡El caso del Crematorio Plenitud sigue creciendo! ⚠️🕯️ 251 cadáveres ya fueron identificados, faltan 135 y se busca emitir ficha roja de Interpol contra el propietario José Luis Arellano Cuarón



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Solicitan ficha roja ante Interpol para encontrar a dueño de crematorio Plenitud

Asimismo, reiteraron que José Luis Arellano Cuarón, propietario del establecimiento, permanece como prófugo, por lo que solicitaron a la Interpol que se emita una ficha roja para lograr su captura.

De acuerdo a lo que detalló el funcionario, la persona buscada se encontraría en Estados Unidos, luego de obtener un amparo en México el pasado mes de febrero, ya que estaba en prisión desde junio de 2025; no obstante, aunque las autoridades intentaron reaprehenderlo, éste escapó.

Aquí en el país es investigado por su presunta implicación en los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebidas de cadáveres.

Fiscalía de Chihuahua pide a familias ayuda para identificar los cuerpos faltantes

Tanto en conferencia de prensa como por medio de redes sociales, las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para identificar los cuerpos restantes.

La solicitud fue principalmente para aquellos familiares que hayan contratado un servicio en alguna de las funerarias: Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latino Americana, Paraíso y Camino al Cielo, debido a que éstas habrían subcontratado al Crematorio Plenitud.

Si se tiene sospecha, entonces solicitaron acudir a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses donde deberán entregar una muestra de saliva, el trámite es completamente gratuito, confidencial y sin obligación penal; no obstante, es necesario que acudan dos personas con parentesco biológico directo con el fallecido.

Crematorio Plenitud Fiscalía solicita a la ciudadanía ayuda para identificar los cuerpos restantes hallados en el crematorio Plenitud (Fiscalía de Chihuahua)

Además, solicitan que las personas acudan con identificación oficial vigente y, de ser posible, con acta de defunción o algún documento del servicio funerario.

Las personas deben acudir personalmente a Valle del Cedro y Fortín de la Soledad, colonia Morelos 3, Ciudad Juárez, Chihuahua; en un horario de lunes a domingo de 08:00 a 19:00 horas (tiempo local).

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