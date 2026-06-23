Una banda de montachoques fue desarticulada después de protagonizar una persecución “de película” en la autopista México-Pachuca, la cual quedó grabada por las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i).

La camioneta presentaba daños visibles como aparentes impactos de bala y neumáticos averiados. Además tenía blindaje en la cabina, lo que alertó a las autoridades, ya que hay antecedentes de denuncias sobre extorsiones por parte de “montachoques” sobre la carretera.

🎥⚠️ Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de una intensa persecución y balacera en la autopista México-Pachuca entre presuntos "montachoques" y policías que dejó 3 detenidos, vehículos asegurados y algunos daños. ¡Huyeron 5 km en sentido contrario! pic.twitter.com/xhoknEbRhy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 23, 2026

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¿Cómo fue la persecución en la carretera México-Pachuca?

Al ver que la camioneta no se detuvo, elementos de la Policía Estatal se movilizaron y emprendieron una persecución en la carretera México-Pachuca. Durante su huida los delincuentes impactaron dos patrullas, pero posteriormente fueron detenidos

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo compartió los rostros de los integrantes de la banda de “montachoques” con el objetivo de que la población los denuncie en caso de haber sido víctima.

Persecución México-Pachuca Integrantes de la banda de montachoques detenidos en la México-Pachuca (Seguridad Hidalgo )

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y tanto la camioneta como las armas que tenían los delincuentes fueron confiscadas. A pesar de la movilización no se reportaron personas lesionadas.

#Noticias | Una persecución y balacera entre policías estatales y los ocupantes de una camioneta se registró sobre la autopista México-Pachuca. 🚔⚠️



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, los hechos comenzaron cuando dos sujetos ignoraron un filtro de… pic.twitter.com/dMYlEmuhSw — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) June 22, 2026

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