Autoridades de Guerrero buscan a Danna Alexa Ramírez Rosas, de 12 años. La Fiscalía estatal publicó la Alerta Amber con su datos para impulsar su localización.

La denuncia sobre su desaparición se realizó el 15 de junio, aunque no se sabe nada de ella desde el día 11.

De acuerdo con las autoridades, la adolescente fue vista por última vez en Zihuatanejo de Azueta, “hasta el momento se desconoce su paradero y se teme que pueda ser víctima de un delito”, se lee en la ficha de búsqueda.

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🚨#FGEGuerrero Informa#AlertaAmberGuerrero



Fiscalía General del Estado solicita su colaboración para localizar a Danna Alexa Ramírez Rosas. pic.twitter.com/8tQfsbU6yQ — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) June 16, 2026

Asimismo en Sonora, se pide ayuda para localizar a Carlos Alexis Palomino Cota, de 4 años de edad; “quien fue sustraído por su padre el día 24 de mayo en Agua Prieta, Sonora”.

La Fiscalía de Nuevo León en colaboración con su par en Ciudad de México, solicitan la colaboración de la ciudadanía para ubicar al adolescente Ángel David Coello Montes, de 17 años.

“El 27 de abril fue visto por última vez en la colonia Lomas Estrella, Iztapalapa, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero”.

📣 Se ACTIVA #AlertaAMBER en colaboración con la Ciudad de México



🚨Solicitamos de su colaboración para localizar al adolescente ÁNGEL DAVID COELLO MONTES



Con fundamento en el artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta AMBER México, la… pic.twitter.com/opKzaUfjqi — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) June 11, 2026

¿Cuánto dura la Alerta Amber?

La Alerta Amber se emite y difunde de forma inmediata; no existe ningún periodo de espera (como el mito de las 72 horas). Una vez activada, la alerta se mantiene vigente y activa por un periodo inicial de 72 horas, tiempo en el que se realiza una búsqueda e investigación intensivas.

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