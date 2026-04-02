Encuentran cuerpo de Cecilia García, buscadora de personas que estaba secuestrada

El cuerpo de Cecilia García, buscadora de personas desaparecidas, quien había sido privada de la libertad días atrás en Salamanca, fue encontrado, informó la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

La buscadora e integrante de un colectivo en Salamanca fue sustraída de su hogar por hombres armados el pasado 14 de marzo en la comunidad de Valtierrilla. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, pero hasta esta semana se confirmó su identidad.

“El 18 de marzo de 2026, en un sitio de hallazgo en Salamanca identificado gracias a trabajos de investigación del Ministerio Público, se localizó el cuerpo sin vida de Cecilia 'N', integrante de un colectivo en la localidad”, señaló la FGE.

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Su cuerpo fue encontrado en un camino de terracería cercano a la comunidad Puerto de Valle, a 6 kilómetros de Valtierrilla, junto a otro cadáver, cuya identidad aún se desconoce.

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Cecilia García buscaba a su hermano desaparecido

En 2021, el hermano de Cecilia García, Miguel Ángel García Ramblas, quien pertenecía al colectivo Salamanca Unidos, desapareció.

En 2025, su cuerpo fue encontrado en un predio de los límites de Irapuato y Silao. Tras su hallazgo, Cecilia continuó participando en el colectivo de búsqueda.

Artículo 19 condena asesinato de buscadora

A través de redes sociales, la organización Artículo 19 condenó el asesinato de la buscadora de personas desaparecidos y resaltó que en México exigir justicia y verdad te puede costar la vida.

Tras su asesinato exigimos una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva, con perspectiva de género y enfoque diferenciado para garantizar justicia en el caso.

⚠️ARTICLE 19 expresa profunda indignación y condena el asesinato de Cecilia García Ramblas, buscadora de personas desaparecidas en Salamanca, Guanajuato.



Cecilia inició su labor tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel en 2021, como miles de familias que buscan ante la… pic.twitter.com/qL8aoutBLw — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) April 2, 2026