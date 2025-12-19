Emiten nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo
El empresario, Raúl Rocha Cantú es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por varios delitos entre ellos, delincuencia organizada.
- En el documento se advierte un alto riesgo de fuga pues no ha sido localizado en el domicilio que proporcionó.
- Se le señala por haber pedido a los integrantes del jurado en Miss Universo que votaran por Fátima Bosch.
- También se le señala por tráfico de combustibles, de drogas y de armas con origen en Guatemala.