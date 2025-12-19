inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown; se habría quitado la vida

Emiten nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

El empresario, Raúl Rocha Cantú es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por varios delitos entre ellos, delincuencia organizada.

Videos,
Seguridad

Por:  Itandehui Cervantes

  • En el documento se advierte un alto riesgo de fuga pues no ha sido localizado en el domicilio que proporcionó.
  • Se le señala por haber pedido a los integrantes del jurado en Miss Universo que votaran por Fátima Bosch.
  • También se le señala por tráfico de combustibles, de drogas y de armas con origen en Guatemala.
