Aseguran 230 paquetes de cocaína en costas de Michoacán tras operativo
El decomiso de cocaína representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos para los delincuentes.
La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se aseguró una embarcación con 230 paquetes de cocaína en las costas de Michoacán.
Tras una operación marítima a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Costera, la Semar y la SSPC, se aseguró una embarcación pequeña con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilos de cocaína.
🚨#AlertaADN#OGH | Fue asegurada una embarcación con 265 kilos de cocaína en costas de Michoacán https://t.co/IKdkiVETU5— adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 8, 2026
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¿Cómo fue el operativo?
El seguimiento marítimo inició a 66 millas náuticas (aproximadamente 122 kilómetros) al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y concluyó cuando la embarcación tocó tierra en costas de Maruata, Michoacán.
El decomiso representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos para los delincuentes y 530 mil dosis que no llegarán a la sociedad. Los paquetes serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación.
En una operación marítima se asegura una embarcación con 230 paquetes de presunta cocaína en las costas de #Michoacán. https://t.co/J5xh3rYnTD pic.twitter.com/nHFzeczitD— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 8, 2026
Otros decomisos de droga
El pasado 30 de marzo, elementos del Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvo a tres integrantes de la célula delictiva "Cabrera Sarabia", a quienes se les aseguraron 50 kilos de metanfetamina y un vehículo.
El decomiso representó una afectación directa a las finanzas y operación de grupos generadores de violencia y a la vez se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles.
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