Aseguran 230 paquetes de cocaína en costas de Michoacán tras operativo

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se aseguró una embarcación con 230 paquetes de cocaína en las costas de Michoacán.

Tras una operación marítima a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Costera, la Semar y la SSPC, se aseguró una embarcación pequeña con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilos de cocaína.

🚨#AlertaADN#OGH | Fue asegurada una embarcación con 265 kilos de cocaína en costas de Michoacán https://t.co/IKdkiVETU5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 8, 2026

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¿Cómo fue el operativo?

El seguimiento marítimo inició a 66 millas náuticas (aproximadamente 122 kilómetros) al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y concluyó cuando la embarcación tocó tierra en costas de Maruata, Michoacán.

El decomiso representa una afectación de alrededor de 56.7 millones de pesos para los delincuentes y 530 mil dosis que no llegarán a la sociedad. Los paquetes serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación.

En una operación marítima se asegura una embarcación con 230 paquetes de presunta cocaína en las costas de #Michoacán. https://t.co/J5xh3rYnTD pic.twitter.com/nHFzeczitD — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 8, 2026

Otros decomisos de droga

El pasado 30 de marzo, elementos del Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvo a tres integrantes de la célula delictiva "Cabrera Sarabia", a quienes se les aseguraron 50 kilos de metanfetamina y un vehículo.

El decomiso representó una afectación directa a las finanzas y operación de grupos generadores de violencia y a la vez se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles.