Detienen a “Rambo” por trata de personas y rescatan a tres víctimas en Tulum

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en colaboración con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional cumplimentó cuatro órdenes de cateo tras las cuales fueron rescatadas tres mujeres víctimas de trata de personas y detuvo a David 'N', alias "Rambo" en Tulum.

Las tres mujeres, dos de ellas adolescentes, eran víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de actividades delictivas, quienes fueron reclutadas por presuntos integrantes de un grupo criminal generador de violencia que opera en Tulum.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo fueron los cateos en Tulum?

El primer cateo se hizo en un inmueble ubicado en la calle Kiss, Región 03 del municipio, donde se aseguró mariguana, cristal, cocaína y "tusi", además de cartuchos útiles, teléfonos celulares y documentos oficiales. En el domicilio fue rescatada una mujer y se detuvo a "Rambo".

En un lote ubicado en la Región 2, calle Acuario Sur, durante el cumplimiento del mandamiento judicial, los elementos rescataron a dos adolescentes y aseguraron cocaína, mariguana, teléfonos celulares y cartuchos.

Las otras órdenes de cateo se llevaron a cabo en la Región 2, calle Júpiter, avenida Kukulkán, zona conocida como "La Selva", donde se aseguró mariguana y cartuchos.

En cuatro cateos en Tulum, rescatan #FGEQuintanaRoo, Marina y Guardia Nacional a tres víctimas de trata de personas por parte de un grupo criminal



La Fiscalía General da a conocer la detención de David “N”, alias “Rambo”, por su probable participación en hechos posiblemente… pic.twitter.com/RHEeiaRn9D — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) April 12, 2026

¿Quién es "Rambo"?

De acuerdo con las primeras investigaciones, a David 'N', "Rambo", es integrante de un grupo criminal generador de violencia dedicado al narcomenudeo en este municipio, así como la persona que habría reclutado, trasladado, recibido y alojado en la ciudad de Tulum a las víctimas.

Las víctimas rescatadas provienen de los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco y eran obligadas a distribuir y vender drogas en bares y restaurantes de la zona costera de esta ciudad, bajo amenazas y vigilancia constante por parte de "Rambo".