Detienen en CDMX a presuntos autores materiales del asesinato del estilista de Polanco, “Micky Hair”

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron sobre la detención de Kevin Anthony "N" y Ángel "N", señalados como presuntos autores materiales del homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, ocurrido en septiembre de 2025 en la zona de Polanco.

Las aprehensiones se lograron tras trabajos de investigación e inteligencia coordinados entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia capitalina y autoridades federales y del Estado de México (Edomex).

En estas acciones también participó el Centro Nacional de Inteligencia, como parte de las labores para ubicar a los probables responsables.

#Importante | Resultado de labores de investigación e inteligencia y del trabajo coordinado entre compañeros de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos hombres por su probable autoría material en el homicidio de un estilista… pic.twitter.com/Qu1GigbA5o — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 9, 2026

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Detienen a Kevin Anthony "N" y Ángel "N"

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que las detenciones se dieron gracias a las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Detalladamente, Ángel "N", de 19 años, fue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc y su detenciçon e llevó a cabo el pasado mes de marzo tras una revisión preventiva; le fueron halladas 220 dosis de cocaína, una arma de fuego corta y dos cartuchos útiles.

Mientras que Kevin Anthony "N", de 24 años, fue detenido en el municipio Nezahualcóyotl, Estado de México; las autoridades lo identificaron como presunto integrante del grupo que había participado en la agresión.

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Suman tres detenidos tras el ataque en Polanco, CDMX

Conviene recordar que en diciembre de 2025, elementos de seguridad de la capital detuvieron a José Eduardo "N" en la alcaldía Azcapotzalco. Él es señalado por facilitar la huida de los agresores, luego del homicidio que ocurrió el 29 de septiembre en las calles de Moliere y Presidente Masaryk.

Según las indagatorias, el estilista de 28 años fue víctima de un ataque directo cuando salía de su salón de belleza. Sujetos lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Las autoridades capitalinas señalaron que las investigaciones continúan, con el objetivo de identificar y detener a todos los involucrados en el crimen y evitar que el caso quede impune.

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