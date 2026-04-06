Detienen a Alberto del Río, “El Patrón”; lo acusan de violencia familiar en San Luis Potosí

Este lunes 6 de abril se confirmó la detención del ex luchador, Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”. Según los primeros reportes, el ex campeón de la WWE está acusado de violencia familiar, lo que ha generado revuelo en redes sociales y medios deportivos.

Por el momento, el caso ya está en manos de autoridades, mientras surgen nuevos detalles sobre los hechos que derivaron en su arresto.

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¿Por qué detuvieron a “El Patrón”?

De acuerdo con reportes, el también conocido como “El Patrón” fue detenido tras ser señalado por presunta violencia familiar. La acusación habría sido interpuesta por su esposa, quien llamó al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades.

Detienen al luchador, Alberto del Río, el “Patrón”:



El hijo de Dos Caras fue capturado en San Luis Potosí por violencia familiar.



El ex talento de @WWE fue detenido en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital, por presuntamente golpear a su esposa. pic.twitter.com/bLv1Z0uZDR — Antonio Nieto (@siete_letras) April 7, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer aseguró que sufrió agresiones verbales y físicas. Elementos de la Guardia Civil Estatal arribaron al lugar, cuando la mujer era agredida y la encontraron con signos de violencia, pues presentaba heridas en el rostro y en los brazos. Por tal motivo, los uniformados procedieron a detener al individuo que fue identificado como Alberto “N”, también conocido como Dos Caras Jr.