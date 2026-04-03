Un muerto y dos detenidos tras persecución en el segundo piso del Periférico
De acuerdo con los reportes cuatro personas habrían interceptado una camioneta de valores para llevarse el dinero en efectivo por lo que se realizó una persecución.
En pleno segundo piso del Periférico de la CDMX ocurrió una persecución luego de que unos delincuentes llevaran a cabo un asalto, según la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se logró la detención de cuatro personas.
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Persecución en el segundo piso de Periférico
De acuerdo con el reporte de las autoridades, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, informaron sobre un robo a tripulantes de una camioneta de valores en Periférico Sur por lo que rápidamente se llevó a cabo un operativo.
Al llegar al lugar se entrevistaron con un trabajador que señaló que varias personas los interceptaron cuando iban a realizar la entrega del dinero en efectivo, los amenazaron con armas de fuego y se apoderaron de dos maletas con el numerario.
Por su parte los monitoristas del C2 dieron seguimiento a los delincuentes quienes viajaban a bordo de motocicletas y circulaban en sentido contrario del segundo piso del Periférico.
¡Golpe a la delincuencia en la CDMX! 👮♂️ Cuatro sujetos fueron detenidos tras robar un millón de pesos en un edificio corporativo de Jardines del Pedregal. La policía capitalina logró recuperar el botín íntegro💰 pic.twitter.com/w9ELdpnybC— adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 3, 2026
Un muerto y dos detenidos tras persecución
Fue a la altura de la calle Alencastre en a colonia Chapultepec Segunda Sección donde los uniformados interceptaron a los delincuentes y uno de ellos quiso evitar el corte vial para huir pero se derrapó.
Así, los oficiales lograron detener a cuatro sujetos y les realizaron una revisión preventiva. Les aseguraron los vehículos, una bolsa de plástico con dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas, 32 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos.
Dos sujetos de 26 y 40 años fueron atendidos en el lugar debido a fracturas en fémur y tibia y fueron trasladados bajo custodia a un hospital, uno de ellos de origen colombiano murió. Mientras que los otros dos hombres de 48 y 44 años de ciudadanía colombiana fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
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