Un muerto y dos detenidos tras persecución en el segundo piso del Periférico

En pleno segundo piso del Periférico de la CDMX ocurrió una persecución luego de que unos delincuentes llevaran a cabo un asalto, según la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se logró la detención de cuatro personas.

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Persecución en el segundo piso de Periférico

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, informaron sobre un robo a tripulantes de una camioneta de valores en Periférico Sur por lo que rápidamente se llevó a cabo un operativo.

Al llegar al lugar se entrevistaron con un trabajador que señaló que varias personas los interceptaron cuando iban a realizar la entrega del dinero en efectivo, los amenazaron con armas de fuego y se apoderaron de dos maletas con el numerario.

Por su parte los monitoristas del C2 dieron seguimiento a los delincuentes quienes viajaban a bordo de motocicletas y circulaban en sentido contrario del segundo piso del Periférico.

¡Golpe a la delincuencia en la CDMX! 👮‍♂️ Cuatro sujetos fueron detenidos tras robar un millón de pesos en un edificio corporativo de Jardines del Pedregal. La policía capitalina logró recuperar el botín íntegro💰 pic.twitter.com/w9ELdpnybC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 3, 2026

Un muerto y dos detenidos tras persecución

Fue a la altura de la calle Alencastre en a colonia Chapultepec Segunda Sección donde los uniformados interceptaron a los delincuentes y uno de ellos quiso evitar el corte vial para huir pero se derrapó.

Así, los oficiales lograron detener a cuatro sujetos y les realizaron una revisión preventiva. Les aseguraron los vehículos, una bolsa de plástico con dinero en efectivo, dos armas de fuego cortas, 32 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos.

Dos sujetos de 26 y 40 años fueron atendidos en el lugar debido a fracturas en fémur y tibia y fueron trasladados bajo custodia a un hospital, uno de ellos de origen colombiano murió. Mientras que los otros dos hombres de 48 y 44 años de ciudadanía colombiana fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

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