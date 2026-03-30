Muere hombre tras caída desde hotel en Reforma; esto se sabe del caso

Este lunes 30 de marzo, un hombre murió tras caer desde el piso 21 de un hotel ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX de Investigación acudieron de inmediato al inmueble para atender al emergencia.

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Hombre cae desde hotel en Paseo de la Reforma y muere; hay conmoción

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el occiso era un huésped del hotel, pues se encontraba en el interior de una de las habitaciones. Aunque aún se desconocen las causas, se sabe que cayó desde el piso 21 hacia la zona del estacionamiento.

El hombre murió de manera instantánea como consecuencia de las heridas que le provocó el fuerte impacto con el piso.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de una persona que perdió la vida, al parecer, al arrojarse del piso 21 de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma, de la colonia #Tabacalera, alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



De acuerdo con los primeros… pic.twitter.com/Y53PXCNi3j — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 30, 2026

Cuerpos de emergencias atienden accidente fatal en Paseo de la Reforma

Tras el reporte, por parte de trabajadores del hotel, arribaron al lugar elementos de la Policía de Investigación y Servicios Periciales. Hasta el momento, continúan las investigaciones en el lugar.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó que, al parecer, el hombre se encontraba en dicho piso con sus maletas, cuando de pronto saltó y cayó en el lobby, por lo que se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes.