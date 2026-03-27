Detienen al “Comandante Galindo”, líder del CJNG en Edomex

Autoridades detuvieron a Ramiro Ulises "N", alias "Comandante Galindo", identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado de México. La captura se logró gracias a trabajos de inteligencia que permitieron rastrear sus movimientos de manera precisa.

En un operativo realizado en el municipio de Malinalco, agentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

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Según las indagatorias, los hechos se registraron en 2025, cuando una persona fue privada de su libertad por el "Comandante Galindo", junto con tres hombres más. Armados, lo trasladaron a otro inmueble ubicado en un municipio de la zona oriente del estado.

Posteriormente, habrían obligado a la víctima a transportar drogas hacia Tijuana y Baja California, bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de sus familiares en caso de negarse.

Las autoridades señalaron que, para evadir la acción de la justicia, el "Comandante Galindo" cambió su residencia hacia el municipio de Malinalco, desde donde presuntamente continuaba coordinando actividades ilícitas.

Tras su localización, elementos de seguridad federales y estatales, en conjunto con la Fiscalía del Estado de México, llevaron a cabo un operativo que permitió su aprehensión.

El arrestado fue trasladado a un centro penitenciario, quedando bajo la autoridad de un juez que decidirá su situación legal.

Actividad criminal del "Comandante Galindo"

Las investigaciones señalan que el detenido encabezaba una célula delictiva conocida como "Operativa Delta", del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en municipios como San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Temascalapa y Otumba. Las autoridades lo vinculan también con actividades como robo de hidrocarburos, trata de personas, lavado de dinero y venta de narcóticos.

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