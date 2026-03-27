FGR solicita a EUA deportación de Bertha Olga Gómez, esposa de César Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para llevar a cabo las gestiones correspondientes para la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

La dependencia federal detalló que si bien no mantiene investigaciones abiertas contra Gómez Fong y su captura no derivó de una solicitud directa, ha recibido una petición formal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

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La expresidenta del DIF estatal fue detenida el pasado miércoles 25 de marzo en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a que no portaba documentos que acreditaran su estancia legal en Estados Unidos.

"No obstante, la FGR, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió una solicitud de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada", indicó en un comunicado.

"En ese sentido, la FGR se mantiene en comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para llevar a cabo las gestiones correspondientes, a fin de llevar a cabo su deportación controlada", agregó.

Tras ello, se permitiría que Gómez Fong enfrente los procesos legales pendientes en territorio mexicano.

¿Por qué buscan en Chihuahua a Bertha Olga Gómez Fong?

La autoridad estatal informó que cuenta con indagatorias en proceso contra ella, relacionadas con posibles desvíos de recursos públicos durante la gubernatura de su cónyuge César Duarte, en el período 2010-2016.

Asimismo la mujer cuenta con una orden de aprehensión emitida en 2020 por autoridades del fuero común, relacionada con un presunto robo de diversos objetos pertenecientes a la Casa de Gobierno.

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