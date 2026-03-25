Fiscalía de Chihuahua identifica restos de Hugo “N”, “El Mulato”, presunto líder criminal desaparecido en enero

Luego de permanecer desaparecido por casi 50 días, autoridades confirmaron que el cuerpo localizado el pasado 13 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, corresponde a Hugo “N”, alias El Mulato o El Cubano, identificado como presunto generador de violencia en la región.

El hallazgo ocurrió en un canal de aguas negras ubicado entre los bulevares Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, donde el cadáver fue abandonado en condiciones extremas: dentro de bolsas negras, parcialmente calcinado y en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte recabados por medios locales, la identificación se logró mediante el cotejo de tatuajes y pruebas de ADN, tras la intervención de peritos forenses y el reconocimiento de familiares.

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¿Quién era “El Mulato” y por qué era buscado?

Hugo “N” era señalado como presunto líder criminal vinculado a un grupo delincuencial que opera en Ciudad Juárez, identificado como La Línea. Según autoridades, figuraba como uno de los principales generadores de violencia en la zona fronteriza.

Además, era considerado uno de los objetivos prioritarios tanto a nivel local como por agencias de seguridad en El Paso, Texas, debido a su probable participación en delitos como secuestro, tráfico de personas, extorsión y narcomenudeo.

El fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, había confirmado previamente que su búsqueda no solo respondía a la denuncia de desaparición interpuesta por su familia, sino también a la intención de que enfrentara procesos judiciales por diversos delitos.

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Así ocurrió la desaparición de “El Mulato”

El 23 de enero, Hugo “N” fue privado de la libertad por un grupo armado mientras circulaba sobre la avenida Barranco Azul, a escasos metros de instalaciones militares y del Cereso Estatal Número 3.

De acuerdo con los primeros informes, al momento del ataque viajaba acompañado de su hija menor y portaba un arma de fuego que no logró utilizar; posteriormente, esta fue encontrada dentro del vehículo.

Tras su desaparición, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda e incluso realizaron manifestaciones frente a la Fiscalía, donde bloquearon vialidades para exigir avances en el caso.

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En un inicio, las autoridades consideraron la posibilidad de un secuestro; sin embargo, al no registrarse solicitudes de rescate, la investigación fue reclasificada como desaparición forzada.

A pesar de la confirmación de identidad, las autoridades estatales informaron que las indagatorias siguen en curso para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como para identificar a los responsables.

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