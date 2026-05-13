PAN presenta solicitud ante el Congreso para desaparición de poderes en Sinaloa

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) analizan convocar a un periodo legislativo extraordinario con la finalidad de que el Senado de la República determine la desaparición de poderes en Sinaloa, estado que se encuentra en una crisis política desde que autoridades estadounidenses vincularon a Rubén Rocha Moya, hoy gobernador con licencia, con grupos del crimen organizado.

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, expuso que los vínculos de grupos del narcotráfico no solo incluyen al morenista Rocha Moya, sino también se extienden hacia los poderes Legislativo y Judicial de dicha entidad.

Anaya recordó que es tanta la influencia del crimen organizado en el Poder Legislativo sinaloense, que en 2021 fue secuestrada una mujer que actualmente es diputada. Por el lado del Poder Judicial estatal, el panista recordó que se impugnó la elección donde resultó ganador Rocha Moya, pero la magistra Aída Inzuza Cázares, hermana de uno de los imputados por el Departamento de Justicia estadounidense al que también se le acusa de estar en la misma red de narcotráfico.

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“Se debe entender que este problema no solamente atañe al narcogobernador Rubén Rocha Moya, sino que el narco, el crimen organizado, penetró también en el Poder Legislativo y tiene penetrado el Poder Judicial”, denunció el líder de la bancada panista.

🔴 Conferencia de prensa de legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PAN. https://t.co/QrQD5KGLR0 — Senado de México (@senadomexicano) May 13, 2026

PAN recalca que existen reglas establecidas en tratados de extradición

Por otra parte, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, recalcó que una vez que se firmaron los tratados de extradición entre dos países, se debe cumplir con todo lo que está implícito en el derecho internacional.

El líder blanquiazul recordó que hace unos meses, cuando México extraditó a 32 delincuentes solicitados por la justicia estadounidense, no hubo ningún pero de parte de autoridades mexicanas, recalcando que ha sido todo lo contrario en el caso del narcogobernador Rocha Moya.

“Están tomando la decisión más difícil del sexenio en Palacio Nacional: con quién seguir funcionando, si con Estados Unidos o con Palenque, porque pareciera que ya es completamente incompatible que con ambos”, denunció Romero.

El líder de Acción Nacional también urgió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a que si la decisión a largo plazo será proteger a los narcogobernadores de Morena, explique al pueblo de México cuáles serían las consecuencias por esta elección.

“Se está poniendo en riesgo un tratado de libre comercio, se están poniendo en juego miles de millones de dólares de inversión que son miles de millones de empleos en este país”, advirtió.

Jorge Romero añadió que si al interior de Morena hay plena confianza en la inocencia de Rocha Moya y los otros funcionarios requeridos por la justicia estadounidense, no debería haber temor por la extradición, pues las nueve personas implicadas fueron requeridas para un proceso de juicio.

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