¡No dejaban dormir! Desalojan fiesta clandestina en la colonia Doctores de la CDMX

Al menos 100 personas fueron desalojadas de una fiesta clandestina en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, este lunes de puente, tras un operativo de la demarcación.

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc llegó a la calle Doctor Lavista, frente al número 190, aproximadamente a las 8:30 de la mañana y comenzó a desalojar a los asistentes, después de que vecinos reportaran un volúmen muy alto de la música, que no había parado en toda la noche.

🚨#AlertaADN



Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) realizan un operativo de desalojo de una supuesta fiesta clandestina en un inmueble de la colonia Doctores https://t.co/mLT4nmrWGV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 16, 2026

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A través de sus redes sociales, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, compartió un video corto en donde se puede ver cómo la supuesta fiesta clandestina se desarrolla entre luces color neon y casi oscuridad total, mientras que algunos de los asistentes bailan, muchos de ellos sin pantalones y sin playera.

"Fiesta clandestina en la Doctores. Vecinos hartos 8:30 de la mañana y seguían a todo lo que da. Llegamos. Lo que sigue lo van a querer ver", publicó la alcaldesa de Cuauhtémoc en sus redes sociales.

¿Qué se sabe de la fiesta clandestina?

La fiesta clandestina se llevaba a cabo en un inmuble con dos niveles y cuando la policía llegó para hacer el desalojo la mayoría de las personas que salieron fueron personas mayores de 18 años, con bocinas y tornamesas.

De acuerdo con los primeros reportes ninguna de las personas que estaban en la fiesta fue detenida, sin embargo, las autoridades ya comenzaron las investigaciones sobre el lugar.