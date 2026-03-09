Detenidos por lanzar piedras a vehículos en Circuito Interior de la CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), detuvieron a dos hombres presuntamente por lanzar piedras a los vehículos que circulaban sobre Circuito Interior.

Los hombres fueron detectados por las cámaras del C2, justo cuando lanzaban piedras a los automovilistas, de manera independiente. Días antes, los vecinos ya había alertado a las autoridades sobre estos hechos que ponían en riesgo la vida de las personas.

Esto acaba de pasar en Circuito Interior a la altura de la Condesa. Lanzaron una piedra desde puente peatonal y destrozaron el auto. Además de que podría matar a alguien. @c4jimenezv @C5_CDMX pic.twitter.com/9Pu7BuRWq9 — Annia Ezquerro (@AnniaEzquerro) March 5, 2026

¿Cómo fueron las detenciones?

La primer detención se realizó en la colonia Bosques de Chapultepec, Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata de un joven de 29 años de nacionalidad hondureña. La segunda persona fue arrestada en Circuito Interior, a la altura de Río Pánuco y la colonia Cuauhtémoc.

Tras las detenciones, se registra mayor presencia de personal de la SSC CDMX y de la alcaldía Miguel Hidalgo, en respuesta de la exigencia de la ciudadanía.

Otros habitantes señalan que se trata de pandilleros, que por hacer bromas provocan accidentes automovilísticos y a su vez tragedias.