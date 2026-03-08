Documentan abuso policial en Tabasco: Violencia, intimidación y casos en aumento

En los últimos meses se han presentado diversas denuncias ciudadanas por abuso policial en el estado de Tabasco, en casos donde se acusa de violencia o abuso de autoridad por parte de los agentes. Ahora, el periodista de Azteca Noticias, José Raúl Reyes, vivió de primera mano un caso en el que los oficiales intentaron intimidarlo, actuaron de forma violenta y lo hicieron sentir amenazado, simplemente por realizar su trabajo.

Periodista José Raúl Reyes denuncia agresión durante operativo

De acuerdo con el propio periodista, los hechos ocurrieron mientras documentaba un operativo policiaco desde su vehículo. Al notar que estaba grabando con su teléfono celular, uno de los agentes se acercó a la ventanilla y le arrebató el dispositivo sin previo aviso.

En el video difundido en redes sociales, Reyes relata que la situación escaló rápidamente. Tras reclamar su equipo, el agente reaccionó de forma agresiva y aseguró que grabar a los policías “ponía en riesgo” el operativo. A pesar de que José se identificó como periodista y les compartió su credencial de prensa, los elementos continuaron con las intimidaciones y amenazas de detención.

Incluso, cuando intentó retirarse del lugar, uno de los policías golpeó su automóvil y abrió la puerta para exigirle nuevamente su identificación. Según el testimonio del comunicador, los agentes tomaron fotografías de sus credenciales y del número de serie de su vehículo, además de acusarlo sin pruebas de haber intentado atropellar a un oficial.

— José Raúl Reyes (@Joseraul_reyes) March 8, 2026

Aumentan casos de abuso policial en Tabasco

El caso ha reavivado el debate sobre el actuar de los elementos de seguridad en Tabasco, donde ciudadanos y periodistas han denunciado en diversas ocasiones abusos, intimidaciones y presuntos excesos de autoridad durante operativos policiales.

Para organizaciones y defensores de la libertad de expresión, impedir o intimidar a periodistas durante coberturas informativas no solo representa un abuso de autoridad, sino también una amenaza directa al derecho de la sociedad a estar informada.

