Desmantelan fábrica ilegal de uniformes de policía y del Ejército en Ecatepec

Las autoridades informaron sobre un cateo en una fábrica de uniformes clandestina en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México. Un taller de confección en donde aseguraron uniformes falsificados de policía, del Ejército y de la Marina, en donde también se fabricaba equipo táctico y presuntos explosivos.

El operativo se realizó durante la tarde del 4 de marzo, en una acción donde participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y de elementos de la policía municipal de Ecatepec.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Operativo para desmantelar fábrica ilegal de uniformes en Ecatepec

El gobierno municipal informó que pudieron encontrar esa bodega gracias a los trabajos de investigación en la zona, derivados de la detención de dos personas acusadas por el robo a transporte público.

En poco tiempo consiguieron una orden de cateo de un juez y así pudieron ingresar a el inmueble en Chiconautla, en donde hallaron chalecos balísticos falsos, con los logos del Ejército, la policía y la Marina. También hallaron cascos y escudos balísticos, así como dos granadas de mano, una de fragmentación y una de gas lacrimógeno.

Las investigaciones señalan que el sitio podría ser utilizado por grupos criminales que se encargan de hacerse pasar por autoridades de cualquier índole, así como un grupo de distribución para dar estos materiales a otras células vinculadas con otros delitos.

#FiscalíaEdoméxInforma

Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SEMAR_mx, @SS_Edomex y policia municipal de @Ecatepec realizan técnica de investigación de cateo en un inmueble localizado en la zona de Chiconautla en #Ecatepec.



Hasta el momento, entre los indicios… pic.twitter.com/MBM5tf2ufN — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 5, 2026

Hay dos detenidos tras el cateo a la fábrica de uniformes clandestina de Ecatepec

Además de los 50 chalecos falsos (que contaban con placas y paneles balísticos), también se aseguró un lanzallamas, pirotecnia y una manta supresora, que es usada por personal antiexplosivos de las fuerzas armadas para contener detonaciones.

Durante el cateo, las autoridades detuvieron a un hombre y a una mujer, quienes portaban diversas dosis de estupefacientes, por lo que fueron acusados por el uso indebidio de las insignias en los uniformes y por delitos contra la salud.

Daniel "N", de 41 años, traía una chamarra negra con logotipos de la FJGEM, mientras que Evelyn "N", de 20 años, traía una playera con los logotipos de la FJGEM; ambos tenían sustancias ilegales al momento de ser detenidos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

