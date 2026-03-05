Acusan al Z-42, líder de Los Zetas, de amenazar a custodio en EUA: “Sé qué perros tienes”

Omar Treviño Morales, alias El Z-42, exlíder del grupo criminal Los Zetas, fue trasladado a una prisión federal de mayor seguridad en Estados Unidos después de amenazar a un custodio durante su estancia en un centro de detención en Virginia.

De acuerdo con documentos judiciales que compartió el periodista Arturo Ángel, el incidente ocurrió mientras el exjefe criminal permanecía en el Centro de Detención para Adultos de Alexandria, tras su llegada a Estados Unidos en febrero de 2025.

Las autoridades consideraron que la amenaza representaba un riesgo para el personal penitenciario y decidieron endurecer sus condiciones de reclusión.

Que Omar Treviño Morales haya amenazado a un custodio en EEUU es ejemplo de un poder que cruza fronteras: le dijo que, con 3 mil hombres aún bajo su mando, en un mes sabría dónde vive.



"Z42" ya fue enviado de un penal en Virginia a Pennsylvania. ¿Qué hubiera pasado en México?

Amenaza de 'El Z-42' a un guardia en prisión de Virginia

Según el expediente judicial, el 2 de noviembre de 2025, Omar Treviño Morales sostuvo un intercambio con un oficial del centro de detención en el que insinuó que tenía acceso a información personal del funcionario.

Durante la conversación, el exlíder de los Z comentó al guardia una frase que encendió las alertas de seguridad: “Te gustan los Doberman…”, lo que fue interpretado como una referencia a datos privados del custodio.

Posteriormente, Treviño Morales aseguró que podía obtener información detallada sobre el oficial en poco tiempo. Primero afirmó que en menos de 24 horas podría averiguar datos generales sobre su vida y, después, añadió que si contaba con un mes podría conocer “todo”, incluida su dirección personal.

De acuerdo con los fiscales, el detenido afirmó tener hasta tres mil personas bajo su mando en México capaces de conseguir esa información, lo que fue considerado una amenaza directa.

Z-42 presume tener 3 mil personas bajo su mando y amenaza a custodio en EUA

Traslado a prisión en Pensilvania con medidas especiales

Tras evaluar el incidente, las autoridades del sistema penitenciario determinaron que no era posible garantizar la seguridad del personal ni del propio recluso en el centro de detención de Virginia.

Por ello, el 18 de noviembre de 2025 el Servicio de Marshals de Estados Unidos trasladó a Treviño Morales al Federal Correctional Institute Lewisburg, en Pensilvania.

En ese lugar permanece bajo Medidas Administrativas Especiales (SAMs), un régimen que limita severamente la comunicación con el exterior. Las visitas están restringidas, no existe contacto físico y las reuniones con abogados se realizan a través de acrílicos de seguridad o por videollamada.

La respuesta de la defensa tras el traslado del 'Z-42'

La defensa del exlíder de Los Zetas ha argumentado que estas condiciones dificultan la preparación de su caso, además de que la distancia con la corte federal en Washington complica el seguimiento del proceso judicial; sin embargo, los fiscales sostienen que el acusado no ha demostrado que dichas restricciones vulneren su derecho a la defensa.

¿De qué acusan a Omar Treviño Morales en Estados Unidos?

Treviño Morales fue enviado de México el 27 de febrero de 2025 junto con otros capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes.

En Estados Unidos enfrenta cargos por empresa criminal continua, conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Las autoridades lo señalan como uno de los principales dirigentes de Los Zetas, solo por debajo de su hermano Miguel Ángel Treviño Morales.

La fiscalía también lo vincula con operaciones de tráfico de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos, así como con actos de violencia extrema contra civiles, autoridades y rivales del narcotráfico durante el periodo de mayor expansión del grupo criminal en la década de los 2000.

