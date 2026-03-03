Mauro Antonio “N”, secretario de Tránsito de Iguala, es detenido por estar vinculado al caso Ayotzinapa

Durante la tarde de este martes 3 de marzo, la Fiscalía General de la República informó la detención de Mauro Antonio "N", quien se desempeñaba como policía municipal en el 2014 y se encuentra vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mauro se trabajaba como director de Tránsito Municipal de Iguala; sin embargo, las investigaciones obligaron su detención, la cual ocurrió en un operativo en el fraccionamiento Villas del Rey 2, en el municipio de Iguala, donde las autoridades aseguraron la vivienda de Mauro para su posterior detención.

FGR informa detención de Mauro "N" por caso Ayotzinapa

El funcionario fue detenido por el delito de delincuencia organizada en Iguala, Guerrero. Específicamente, por sus acciones como policía en 2014, cuando fue vinculado al caso de Ayotzinapa, ya que Mauro es acusado de utilizar el teléfono de uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, quien desapareció y, hasta la fecha, no se sabe su paradero.

En su detención también se aseguraron armas de fuego, cartuchos, un cargador y diferentes dosis de droga. El funcionario fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Además, se confirmó que hasta la noche del lunes 2 de marzo, el detenido se encontraba en funciones, en donde fue seleccionado por el presidente municipal Erick Catalán Rendón, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La investigación del caso Ayotzinapa sigue abierta

Más de una década después, todavía no hay una respuesta oficial para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Los últimos avances del caso antes de esta detención ocurrieron a finales del 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum informó la detención de 10 personas relacionadas con el crimen.

Además, en aquella ocasión se aceptó la petición de las familias de rearmar un grupo de investigadores internacionales independientes para dar seguimiento al caso, algo que se había puesto en pausa durante mucho tiempo tras la negativa de los militares de entregar documentos que contenían conversaciones de una red criminal que participó en el ataque a los estudiantes.

