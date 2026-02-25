Lo que se sabe de la enfermedad de “El Mencho” y el medicamento encontrado en su cabaña de lujo

La guarida de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", reveló la supuesta enfermedad que padecía, así como detalles que no pudieron ocultarse, debido al sorpresivo operativo federal.

Las imágenes del interior de la cabaña de lujo ubicada en el Country Club, en Tapalpa, Jalisco, demostraron una huida precipitada del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este mismo lugar había sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por usar mecanismos de lavado de dinero por dicha organización criminal hace 10 años.

De villa de lujo a zona de guerra. 🏡🔥 Nemesio Oseguera, “El Mencho”, fue abatido tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. El líder del CJNG se ocultaba en una lujosa villa dentro del exclusivo Tapalpa Country Club pic.twitter.com/7ZOuN6GSIf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 25, 2026

¿Cuál es el medicamento que se encontró en la cabaña de "El Mencho"?

De acuerdo con imágenes difundidas por El Universal y Reuters tras un breve recorrido se puede observar el medicamento Tationil Plus dentro de una hielera. En la cinta que rodea el tratamiento hay instrucciones de cómo usarse.

Se trata del medicamento inyectable Tationil Plus 3000 MG, elaborado por el laboratorio Swiss Healthcare Pharmaceuticals, el cual se encontraba a lado de una bolsa con carne y pescado.

El medicamento Tationil Plus 3000 MG estaba en la hielera de la lujo casa de “El Mencho”.|Reuters

¿Para qué sirve el medicamento?

Tationil Plus 3000 MG es un suplemento inyectable de glutación y vitamina C. Es la presentación intravenosa e intramuscular y se clasifica como un antioxidante maestro para la protección celular, detoxificación y longevidad.

Se usa clínicamente para ayudar al hígado a eliminar toxinas y de acuerdo con los reportes, Nemesio Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal, lo que sugiere que eran parte de su tratamiento.

