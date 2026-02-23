De la permisividad al choque frontal: El Mencho como símbolo del viraje en seguridad

En su columna “Cabeza de la hidra”, Sergio Sarmiento vuelve sobre la figura de Nemesio Oseguera, El Mencho, no solo como líder criminal, sino como símbolo de una era. El periodista plantea que el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación no ocurrió en el vacío, sino en un contexto donde la estrategia federal priorizó la contención política por encima del desmantelamiento estructural del crimen organizado.

Sarmiento reconoce que el gobierno actual ha endurecido el discurso y las acciones frente a los grandes capos, marcando distancia con la narrativa de “abrazos, no balazos”. Sin embargo, su crítica apunta al sexenio anterior, donde —según su análisis— la tolerancia operativa y la falta de confrontación directa permitieron a cárteles consolidar territorios, finanzas y poder de fuego.

El argumento central es claro: la expansión de organizaciones como el CJNG fue consecuencia de un repliegue estratégico del Estado. No se trató solo de evitar enfrentamientos, sino de enviar señales ambiguas que, en la práctica, facilitaron el fortalecimiento de estructuras criminales que hoy son más complejas y difíciles de desmontar.

Pero Sarmiento también advierte que la captura o abatimiento de líderes no garantiza el fin del problema. La metáfora de la hidra apunta a la capacidad de regeneración de los cárteles: cortar una cabeza puede tener impacto simbólico y político, pero si no se desarticulan las redes financieras, logísticas y de protección institucional, el relevo está asegurado.

La discusión no es solo sobre El Mencho, sino sobre la responsabilidad histórica de las estrategias de seguridad. Si el actual endurecimiento busca corregir la permisividad pasada, la verdadera prueba será sostener una política de Estado que no oscile entre la confrontación reactiva y la complacencia política. Porque en materia de crimen organizado, cada pausa se paga con crecimiento territorial… y con sangre.

