23 reos se escaparon del penal de Puerto Vallarta durante un motín tras asesinato de “El Mencho”

El narcotráficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido en un operativo el pasado domingo 22 de febrero, desatando una ola de bloqueos y actos violentos en diferentes estados del país. Uno de los puntos más afectados fue Puerto Vallarta, en Jalisco, en donde se registró un motín en el penal que provocó la fuga de 23 reos.

De acuerdo con medios locales, un grupo de sujetos armados entró en un vehículo blindado al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure), ubicado en Ixtapa), para liberar a presuntos compañeros que también pertenecían a grupos de delincuencia organizada; sus actos provocaron un enfrentamiento entre las autoridades y los criminales.

Informan sobre 23 reos que escaparon del penal de Puerto Vallarta

De acuerdo con las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, 23 personas se fugaron del penal de Puerto Vallarta: "La información que se tiene al pase de lista son 23 personas (...) se están haciendo los alertamientos correspondientes con autoridades federativas para su captura", señaló.

Esto más de 24 horas después de los hechos violentos desatados por la captura y posterior muerte de "El Mencho", en donde las autoridades hicieron lo posible por contener y prevenir todos los hechos violentos que las organizaciones criminales realizaron como "respuesta".

🚨#AlertaADN



23 presos del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta se fugaron ayer luego de un motín, informó el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández pic.twitter.com/wj1EJ0mySk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 23, 2026

¿Qué se sabe de la fuga de reos en el penal de Puerto Vallarta?

El mismo secretario informó que un grupo criminal utilizó un vehículo para derribar un portón del penal y producir la fuga de los reos. Esto ocurrió cuando comenzaron los disturbios en diferentes municipios de Jalisco.

Esto provocó un enfrentamiento directo entre los criminales y las autoridades, en donde uno de los reos falleció; como saldo final, 23 criminales se fugaron y las autoridades ya comenzaron con los trabajos necesarios para localizarlos.

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”

