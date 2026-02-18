Joven asesinó a sus abuelos en alcaldía Azcapotzalco, colonia San Pedro Xalpa

Un joven de aproximadamente 20 años asesinó a sus abuelos en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México (CDMX). El homicida se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas y utilizó un arma blanca en el ataque, con la que también habría herido a su madre.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor estuvo en un centro de rehabilitación durante varios años. De manera sorpresiva, ingresó a la vivienda, tomó un cuchillo y comenzó a agredir verbalmente a sus familiares, para después atacarlos físicamente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa de Azcapotzalco?

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Leopoldo Blakaller. El asesino tomó por sorpresa a la familia y los atacó; en ese momento, su madre salió a la calle a pedir ayuda.

En poco tiempo llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encontraron a los adultos mayores con lesiones en diferentes partes del cuerpo. Confirmaron que ya no contaban con signos vitales y acordonaron la zona.

El culpable escapó de un anexo y primero atacó a su abuela, de 74 años, después a su abuelo, de 80 años; ambos fueron apuñalados en múltiples ocasiones. Las autoridades lograron detener al presunto agresor, quien tenía diversas manchas de sangre en el cuerpo.

🚨#AlertaADN



Hay movilización policiaca por un doble homicidio en la colonia San Pedro Xalpa, en la alcaldía Azcapotzalco, #CDMX. El agresor fue detenido pic.twitter.com/E45yKWm0T6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 19, 2026