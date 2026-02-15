Vinculan a proceso a “El Flaco”, cabecilla de “Los Salazar”, facción del cártel de Sinaloa 

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a Diego “N”, alias “El Flaco”, presunto cabecilla de “Los Salazar”, una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, tras un operativo de alto impacto en Querétaro que también implicó a otras 29 personas.

La medida fue dictada por un juez de control federal, que determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra por presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada.

El operativo que derivó en su vinculación a proceso fue el resultado de aproximadamente cuatro meses de investigación de inteligencia policial, en los que participaron diferentes instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía estatal de Querétaro, además de la FGR.

Detención y vinculación a proceso de "El Flaco"

“El Flaco” fue detenido el 6 de febrero de 2026 durante un despliegue coordinado de 12 cateos simultáneos en múltiples inmuebles de Querétaro, donde las autoridades capturaron a 30 personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

Según las investigaciones, Diego “N” fungía como operador regional de Los Salazar, coordinando la venta y distribución de drogas, reclutamiento de personas para sicariato, tráfico de armas, extorsión y homicidios.

Durante los cateos se aseguró armamento, cartuchos útiles, narcóticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos y dispositivos electrónicos, que ahora forman parte de las evidencias en la carpeta de investigación integrada por la FGR.

¿Quiénes son “Los Salazar”, facción del Cártel de Sinaloa?

Son una organización criminal que opera principalmente en el noroeste de México, originada en Sonora y con presencia en estados como Chihuahua y Querétaro, y que ha estado vinculada al Cártel de Sinaloa como brazo armado y operador en rutas de narcotráfico y otras actividades ilícitas.

