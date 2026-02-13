Activan alerta Amber por Gisselle y Jenifer, niñas desaparecidas en Edomex

Gisselle Alexandra Oro Maldonado y Jenifer Kareli Martínez Maldonado están desaparecidas. Las niñas de seis y once meses, respectivamente, fueron vistas por última vez en Toluca, Estado de México (Edomex).

La Fiscalía mexiquense emitio las dos fichas de búsqueda con carácter de urgencia para localizar a dos menores de edad.

"Disculpen la enorme molestia, quisiera de todo corazón me ayuden a localizar a mi hija, se llama Gisselle Alexandra Oro Maldonado, solo tiene 6 años de edad, me la quitaron desde el 06 de febrero de 2026 en Capultitlán, municipio de Toluca, Estado de México. Ya es una semana y no se nada de ella, por eso les ruego me apoen compartiendo la publicación para que yo la pueda abrazar de nuevo", indicó la madre de Gisselle a un medio de comunicación loca.

¿Qué se sabe de las niñas desaparecidas en Edomex?

Las fichas de búsqueda difundidas por la Fiscalía detallan características físicas de ambas niñas, aunque no se cuenta con información sobre la ropa que portaban al momento de desaparecer:

Jenifer Kareli Martínez Maldonado (11 meses)



Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 2025

Estatura: 0.90 m

Peso: 11 kg

Complexión: Robusta

Tez: Morena clara

Cabello: Negro y lacio

Ojos: Café claro y grandes

Señas particulares: Ninguna reportada

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/Btygcr785k — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 12, 2026

Gisselle Alexandra Oro Maldonado (6 años)



Fecha de nacimiento: 10 de enero de 2020

Estatura: 1.20 m

Peso: 21 kg

Complexión: Delgada

Tez: Blanca

Cabello: Castaño claro y lacio

Ojos: Café claro y chicos

Señas particulares: Ninguna reportada

Desde que se presentó la denuncia oficial el 9 de febrero, tres días después de que se reportó la desaparición, autoridades han desplegado operativos en Capultitlán para tratar de obtener pistas sobre su paradero.

La FGJEM urgió a la población a colaborar compartiendo la información y cualquier dato que pudiera ayudar a localizarlas.

¿Cómo puedo ayudar a encontrar a las niñas desaparecidas en Edomex?

La Fiscalía puso a disposición líneas de emergencia para recibir informes:



Emergencias: 911

LOCATEL Edomex: (722) 167-88-08

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Estado de México: 800 89 029 40

