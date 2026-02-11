Cateo en la Cuauhtémoc deja cuatro detenidos; aseguraron droga y armas de fuego

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ( CDMX ) informó que hubo cuatro detenidos luego de un cateo a un inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc. Las personas fueron identificadas como Carlo Gael "N", Celem "N", Karla Verónica "N" y Amparo "N".

Señalaron que Carlo es identificado como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital, por lo que su detención podría ser clave para identificar una red de delincuencia en uno de los lugares más concurridos del país.

Operativo en la Cuauhtémoc deja cuatro detenidos

Luego de varios trabajos de investigación para desarticular células delictivas, la SSC de la CDMX, en colaboración con la Fiscalía de la CDMX, ejecutaron una orden de cateo en donde, además de los cuatro detenidos, también aseguraron más de 450 dosis de aparente metanfetamina, marihuana , cocaína, un arma de fuego y dos cartuchos.

La zona fue asegurada durante la noche y los vecinos fueron sorprendidos por la fuerte movilización policiaca en la alcaldía Cuauhtémoc. Al final, las detenciones se realizaron sin complicaciones y los individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, para determinar su situación legal.

Aumenta la percepción de inseguridad en alcaldías de la CDMX

La capital del país dejó de ser un referente en materia de seguridad desde hace décadas. Millones de habitantes han denunciado sentirse inseguros en las calles cercanas a su domicilio y este problema se encuentra más vigente que nunca este 2026.

De hecho, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al último trimestre del 2025, la percepción de inseguridad aumentó en la CDMX, sobre todo, en las alcaldías gobernadas por Morena, con casos destacados en Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

