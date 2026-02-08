Asesinan a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, en ataque armado

El clima de violencia política y social en Veracruz volvió a encender las alertas tras el asesinato de Raúl Hernández Sánchez, hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Norma Estela Hernández Sánchez.

El ataque armado ocurrió el sábado 7 de febrero en la zona conocida como Paso del Águila, en el municipio de Zongolica, una región que en los últimos años ha sido escenario recurrente de hechos violentos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Autoridades no han dado a conocer detenciones tras asesinato

De acuerdo con versiones de medios locales, Hernández Sánchez habría sido privado de la libertad por un grupo de hombres armados. Minutos después, vecinos del lugar reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

Al llegar al sitio, elementos policiacos localizaron a la víctima dentro de un vehículo, ya sin signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.

Reacciones tras el asesinato del hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano

El caso generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El diputado local del PRI , Héctor Yunes Landa, dio a conocer que fue informado del homicidio mediante una llamada telefónica, mientras se encontraba a pocos kilómetros del lugar de los hechos.

A través de redes sociales, lamentó el asesinato y expresó su preocupación por la violencia persistente en distintas regiones del estado.

Detienen a un hombre por llamarse igual que un secuestrador en Veracruz

“Es muy triste y preocupante que la sangre siga corriendo en todas las zonas de Veracruz, sin que se vea un alto a esta espiral de violencia”, escribió el legislador, en un mensaje que rápidamente generó comentarios y reacciones.

Raúl Hernández Sánchez también era hermano de Crispín Hernández Sánchez, excandidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Mixtla de Altamirano.

Violencia política en Veracruz

El asesinato de Hernández Sánchez se suma a una serie de ataques contra exalcaldes y excandidatos en Veracruz.

En noviembre de 2023, Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde y líder social de la sierra de Zongolica , fue asesinado a balazos tras ser citado en una calera de su propiedad, en la comunidad de Piedras Blancas. Su equipo político exigió entonces justicia y criticó la falta de resultados en materia de seguridad.

Se enteró todo Veracruz; pintan camioneta con insultos por presunta infidelidad en Boca del Río La unidad apareció con frases personales, fotos y hasta códigos QR; Conductores en el bulevar Ávila Camacho quedaron sorprendidos ante los crudos mensajes pintados en el vehículo. 11 enero, 2026

Ese mismo mes, Pedro González Rodríguez, excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, fue ejecutado dentro de su domicilio en Villa Comoapan; mientras que Lázaro Francisco Luría, excandidato en Chinameca, fue secuestrado y posteriormente asesinado; su cuerpo apareció cerca de una carretera estatal entre Oteapan y Zaragoza.

Las autoridades estatales ya fueron notificadas del homicidio de Raúl Hernández Sánchez y se espera que la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y determinar responsabilidades.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.