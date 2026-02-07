Rodolfo López, “El Nito”, se declara culpable en EUA; era operador de los Beltrán Leyva

Rodolfo López Ibarra, alias “El Nito”, uno de los operadores más cercanos al cártel de los Beltrán Leyva , se declaró culpable ante una corte federal en Washington por su participación en tráfico de drogas y sobornos a funcionarios en México.

La declaración de culpabilidad fue firmada el pasado 5 de febrero ante la jueza Jia M. Cobb, en una audiencia donde López Ibarra aceptó los cargos relacionados con el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y la facilitación de pagos para evitar interferencias de autoridades mexicanas.

"El Nito" se declara culpable en Estados Unidos

López Ibarra, quien también fue conocido como Nito Amavizca, fue detenido en México y entregado a las autoridades de Estados Unidos en febrero de 2025, en un operativo coordinado entre las fiscalías de ambos países.

Según documentos judiciales, participó en una conspiración criminal desde 2003 hasta 2016 que operó en México, Guatemala y Colombia con el objetivo de traficar toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense a través de rutas terrestres, marítimas y aéreas.

Lo que se sabe sobre "El Nito" y su función con los Beltrán Leyva

El Nito inició su carrera en el narcotráfico como integrante de una facción del Cártel de Sinaloa y posteriormente asumió un papel de liderazgo dentro de la organización de los Beltrán Leyva, especialmente bajo las órdenes del fallecido Arturo Beltrán Leyva.

En su declaración, admitió que en varias ocasiones utilizó aeronaves y vehículos con compartimentos ocultos para transportar cocaína hacia Estados Unidos, y posteriormente movía dinero producto de esas operaciones ilícitas.

