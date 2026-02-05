VIDEO: Supuestos elementos de la Guardia Nacional roban 400 mil pesos en Aguascalientes 

El video de cuatro presuntos elementos de la Guardia Nacional asaltando un local de máquinas tragamonedas en Aguascalientes se ha hecho viral. Portaban el uniforme completo y el chaleco que los identificaba como miembros de la GN, pero iban con la cara tapada y sometieron a los empleados del lugar sin una orden de cateo.

Además de sus actos violentos, medios locales reportan que se habrían robado cerca de 400 mil pesos mexicanos en monedas, en un asalto que quedó grabado por las cámaras de seguridad del local.

VIDEO: Robo de supuestos elementos de Guardia Nacional

En las imágenes se puede ver a los supuestos elementos sometiendo a los trabajadores del lugar. Incluso se observa cómo patean a uno de ellos mientras estaba en el suelo. Al mismo tiempo, vemos a otros uniformados intentando abrir las máquinas de monedas.

Rompieron los cristales y provocaron daños en el lugar, para después irse con casi 400 mil pesos en efectivo. Incluso intentaron desconectar la cámara de seguridad. El negocio se ubica en el Ejido Peñuelas, en la zona rural sur de la capital de Aguascalientes , y el incidente ocurrió el 2 de febrero.

Medios locales señalan que los supuestos elementos habrían ingresado violentamente al lugar, acusándolos de laborar sin los permisos correspondientes y comenzando con una breve interrogación que terminó en el sometimiento de los trabajadores; incluso se puede ver que a uno de ellos le quitaron los zapatos.

