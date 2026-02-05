El policía y luchador “Pegaso” fue detenido en Puebla; su hijo lo denunció por violencia familiar

El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla , Félix Pallares Miranda, informó que tuvieron que separar de sus filas a un elemento que fue denunciado por su propio hijo por violencia familiar. El detenido fue identificado como Christian "N", quien además de ser policía, trabaja como luchador profesional bajo el nombre de "Pegaso".

Lo que sabemos sobre la detención del luchador "Pegaso"

Según la denuncia, el menor de edad le exigió a su padre el pago de la pensión alimenticia y este reaccionó de manera violenta, golpeándolo de manera severa y provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La familia materna del niño realizó la denuncia correspondiente, acusando al policía y luchador de violencia familiar. De hecho, medios locales reportan que el menor habría estado cerca de perder un ojo por la golpiza y que también temían que no pudiera volver a caminar.

Luego de una investigación, "Pegaso" fue detenido y vinculado a proceso, además de que fue dado de baja de la Secretaría de Seguridad de Puebla. La resolución fue emitida el pasado 30 de enero, luego de que la Fiscalía General del Estado determinara que existían las suficientes pruebas.

"Pegaso", el luchador y policía detenido en Puebla

En el 2021, el luchador "Pegaso" se hizo viral en redes sociales por desempeñarse como policía y estrella en el cuadrilátero. Esto hizo que varias personas quedaran sorprendidas por la noticia de su detención, aunque Christian "N" todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto.

El detenido también era entrenador de lucha en un gimnasio en el Barrio de la Luz, actividad que lo hizo conocido en la zona.

