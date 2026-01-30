Caso Verónica Aguilar: madre y sus cuatro hijos desaparecieron en Valle de Chalco desde hace 11 días

La desaparición de Verónica Aguilar Ramírez, de 31 años, y de sus cuatro hijos menores de edad mantiene en alerta a autoridades y habitantes de Valle de Chalco, Estado de México. Desde el 19 de enero de 2026, no se tienen noticias de ellos tras salir hacia un juzgado.

¿Qué se sabe de Verónica Aguilar Ramírez?

Familiares de la joven piden ayuda urgente para localizarlos, ya que temen que puedan ser víctimas de algún delito. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) emitió fichas oficiales para su localización.

La mujer y los niños —Gerardo Said, de 7 años; Clara Noemí, de 5; y los gemelos Ángel Samuel y Fátima Abigail Mora Aguilar, de 2 años— fueron vistos por última vez en calles de la colonia Guadalupana Primera Sección. Desde entonces, desde entonces se perdió toda comunicación con ellos.

Líneas de investigación en la desaparición de Verónica Aguilar

Se investigan dos líneas: la comunicación de Verónica con un hombre por redes sociales y antecedentes de violencia doméstica con su esposo. Además, se han revisado cámaras de seguridad y se ha rastreado el teléfono celular de la joven arrojando registros de ubicación en distintos puntos del país, entre ellos Ciudad de México, Tlaxcala, Tijuana y Sinaloa, datos que forman parte del análisis de las autoridades.

"La verdad se la pasaba muy pegada en el teléfono. Incluso tenía muchos seguidores en el Face. Tuvo una comunicación con una persona que la verdad no sé nada de ella. Que él la iba a ayudar, la iba a apoyar", relató Dora Ramírez, madre de la joven.

En caso de algún tipo de información, la población puede reportar a los números 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

