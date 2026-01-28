Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, sufrieron un atentado a balazos este miércoles, en el Paseo Niños Héroes (malecón viejo), en el centro de Culiacán.

Los legisladores se desplazaban a bordo de un automóvil blanco cuando circulaban por el Paseo Niños Héroes; al llegar al cruce con la avenida Domingo Rubí, fueron interceptados y atacados a balazos por sujetos armados.

He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

Medios locales indican que ambos se encuentran heridos. Asimismo señalan que se dirigían al Aeropuerto Internacional de Culiacán, ya que tenían programado un vuelo a las 13:30 horas.

Previamente, habían solicitado autorización al Congreso de Sinaloa para retirarse de la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado, debido a que este mismo día tenían una reunión agendada en la Ciudad de México (CDMX).

El gobernador Rubén Rocha instruyó al Secretario de Seguridad Pública estatal a implementar un operativo para encontrar a los responsables.

"He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables. Asimismo, me he comunicado con la titular de la Fiscalía General del Estado, para efecto de que se actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos", aseveró.

Agregó que también solicitó al secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, a trasladarse personalmente a los hospitales donde fueron ingresadas las personas lesionadas, con el objetivo de supervisar la atención médica que se les brinda.

MC condena ataque

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, condenó la agresión armada contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán, Sinaloa.

"Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán", indicó en su cuenta de X.

Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.



La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.



Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 28, 2026

El dirigente emecista pidió que no haya impunidad en el caso, y afirmó que la crisis de seguridad en Sinaloa "ha rebasado todos los límites".

