Las 10 ciudades más peligrosas del mundo según índices globales de delincuencia; 5 están en México

El ranking de Most Violent Cities in the World (Ciudades más peligrosas en el mundo, en español) de World Population Review, que organiza las metrópolis según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, muestra que la inseguridad letal sigue concentrándose en América Latina, con México como protagonista destacado.

Top 10: urbes con los niveles de homicidios más altos

Según el informe, las siguientes son las ciudades con las tasas de homicidios dolosos más elevadas del mundo:



Tijuana, México – 138 homicidios por cada 100 mil habitantes Acapulco, México – 110.5 homicidios Caracas, Venezuela – 99.98 homicidios Ciudad Victoria, México – 86.01 homicidios Ciudad Juárez, México – 85.56 homicidios Irapuato, México – 81.44 homicidios Ciudad Guayana, Venezuela – 78.3 homicidios Natal, Brasil – 74.67 homicidios Fortaleza, Brasil – 69.15 homicidios Ciudad Bolívar, Venezuela – 60.09 homicidios

Cinco de las diez posiciones del listado son ocupadas por ciudades mexicanas, lo cual subraya la magnitud del problema en el país.

Tasa de homicidios: ¿Cómo se mide y por qué importa?

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es uno de los indicadores más usados para comparar violencia en ciudades de distinto tamaño.

Al estandarizar por población, permite ver qué urbes tienen más muertes violentas en proporción a su número de residentes, sin importar si son grandes metrópolis o ciudades medianas.

Factores detrás de las altas tasas de violencia

Expertos en seguridad señalan varias causas estructurales que alimentan estos índices:



Disputas entre organizaciones criminales

Extorsión

Control de territorios urbanos

Impunidad

Debilidades institucionales en la prevención del delito

En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez , la violencia también se vincula al control de corredores fronterizos estratégicos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que intensifica los enfrentamientos y eleva la letalidad.

Un problema de alcance global

Aunque América Latina concentra gran parte de las ciudades con mayores tasas de homicidios, otras regiones también enfrentan desafíos de seguridad. Ciudades en Brasil y Venezuela completan el top 10, evidenciando que la violencia homicida es un fenómeno con raíces complejas y diversas.

El ranking de World Population Review es un recordatorio de que la seguridad pública urbana sigue siendo uno de los retos más urgentes para gobiernos y sociedades en todo el mundo.

