Reforzarán la seguridad tras el ataque en campo de fútbol en Salamanca; hay un famoso entre los muertos

El Gobierno de Guanajuato informó que tomará medidas inmediatas para reforzar la seguridad tras el ataque en los campos de futbol de Salamanca que dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos, el baterista del grupo musical Reencuentro Norteño. Te contamos los detalles del caso.

6 muertos deja ataque armado en una primaria de Salamanca

Fortalecen seguridad en Salamanca tras ataque en campos de futbol

La tarde del domingo 25 de enero de 2026, se registró un ataque en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, como resultado del ataque a balazos, murieron 11 personas y otras 12 resultaron lesionadas.

A través de un boletín, el gobierno de Guanajuato informó que autoridades municipales, estatales y federales instalaron una mesa permanente de coordinación de acciones de inteligencia y de investigación para el caso Salamanca.

En dicha reunión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron fortalecer la coordinación institucional para atender la situación en Salamanca, avanzar en las investigaciones para capturar a los presuntos responsables de la matanza y reforzar la seguridad en la zona.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la entidad aseguró que, por órdenes de la gobernadora Libia Denisse García, el municipio de Salamanca cuenta con todo el respaldo de la fuerza estatal.

¿Quiénes son las víctimas de la masacre en Salamanca?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las primeras líneas de investigación apuntaron a un enfrentamiento entre células del Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según datos preliminares, cinco de las personas fallecidas fueron identificadas como integrantes de una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada al CJNG.

No obstante, entre las víctimas también se encontraba un músico, Charly Moreno, baterista de la banda Reencuentro Norteño. Su fallecimiento fue confirmado en als redes sociales de la agrupación.

En la misma publicación, también dieron a conocer que también perdió la vida en el ataque en Salamanca, Alejandro Prieto, a quien describieron como un amigo cercano del grupo musical.

