Detuvieron a Efigenio “N”, alías ‘El Tiburón’, exdirector de Seguridad Municipal de Poza Rica

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó la detención de Efigenio “N”, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Poza Rica, como presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de dos víctimas cuya identidad se encuentra legalmente reservada.

La orden de aprehensión fue cumplimentada este lunes 26 de enero por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), en un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la propia Fiscalía.

De acuerdo con el comunicado oficial, el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional competente, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho, en respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

En Poza Rica, detenido presunto responsable de extorsión agravada. https://t.co/dbONrCedg4 pic.twitter.com/l8FsnEfCC4 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) January 26, 2026

¿Quién es Efigenio “N”, alias “Tiburón”?

Efigenio “N”, también identificado con el alias de Tiburón, se desempeñó como director de Seguridad Pública Municipal de Poza Rica durante la administración del alcalde morenista Fernando Remes Garza. Aunque dejó el cargo directivo, continuaba activo dentro de la corporación policial con un rango menor.

Fue nombrado comandante de la policía municipal en junio de 2025. En entrevistas concedidas a medios de comunicación, aseguró que apostaría por una policía de proximidad, cercana a ciudadanos, comercios y empresas, con el objetivo de mejorar la percepción y confianza en la corporación.

Contexto de detenciones recientes en Veracruz

La detención de Efigenio “N” se da en un contexto de acciones recientes contra servidores públicos presuntamente vinculados con extorsión. El pasado 23 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch , informó desde Veracruz sobre la captura de presuntos líderes y operadores criminales relacionados con este delito.

En semanas recientes, exmandos policiales de municipios como Papantla y Coatepec también han sido detenidos por extorsión agravada, lo que refleja una línea de investigación enfocada en corporaciones municipales.

Finalmente, la Fiscalía de Veracruz reiteró que continuará con las investigaciones correspondientes y que será el Poder Judicial quien determine la situación legal de Efigenio “N”, conforme a lo establecido por la ley.

