Detienen a la morenista Yolanda Adelaida “N”, ex presidenta municipal, por conducir auto robado en Oaxaca

La ex presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y militante de Morena, Yolanda Adelaida "N", fue detenida la noche del jueves 22 de enero de 2026 por conducir un vehículo con reporte de robo en la región de la Costa oaxaqueña. El aseguramiento ocurrió en Zicatela, una de las zonas turísticas más concurridas de Puerto Escondido.

La detención se realizó tras un operativo de localización satelital que permitió a las autoridades ubicar la unidad y marcar el alto a la ex funcionaria frente a un mercado local. Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público (MP) para definir su situación legal.

¿Cómo ocurrió la detención?

Elementos de seguridad estatal identificaron el vehículo mediante sistemas de rastreo, lo que activó un despliegue inmediato en la zona turística de Zicatela. La unidad fue interceptada sin incidentes mayores y quedó asegurada.

El caso resalta por el uso de tecnología para combatir delitos patrimoniales, una estrategia que las autoridades buscan reforzar ante el incremento de autos robados en destinos turísticos.

¿Quién es Yolanda Adelaida Santos Montaño?

Yolanda Adelaida "N" gobernó San Jacinto Amilpas de 2019 a 2021 bajo las siglas de Morena. Cuenta con formación en informática y derecho, además de experiencia previa en el DIF Oaxaca y el CONAFE.

Su trayectoria política ha estado rodeada de polémicas, incluidas menciones en debates sobre violencia política de género, aunque la investigación actual se limita al delito relacionado con el vehículo.

¿Qué ha dicho la ex funcionaria?

La ex alcaldesa negó las acusaciones y afirmó que fue víctima de un fraude en la compra del automóvil. A través de redes sociales, aseguró que ya presentó las denuncias correspondientes.

También rechazó versiones difundidas en medios y redes, y pidió no adelantar juicios mientras avanza el proceso legal.

Investigaciones a ex funcionarios en Oaxaca

El caso ocurre en un contexto de indagatorias abiertas contra ex autoridades municipales por presuntos delitos financieros. Estas investigaciones buscan esclarecer posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.

Aunque existen señalamientos previos contra Yolanda Adelaida "N", las autoridades subrayaron que su detención responde exclusivamente al reporte de robo del vehículo, mientras el proceso legal continúa.

