Cae “Balú", presunto líder de plaza de La Barredora y objetivo prioritario del crimen organizado en Tabasco

La noche del viernes 16 de enero de 2026, autoridades de Tabasco detuvieron a Luis Antonio “N”, alias Balú, identificado como presunto jefe de plaza del grupo delictivo La Barredora en la zona de Villahermosa.

La captura se dio durante un operativo de rutina y forma parte de la estrategia estatal para contener la violencia vinculada al crimen organizado, al tratarse de un objetivo considerado prioritario.

¿Dónde y cómo ocurrió la captura?

El arresto ocurrió en un retén de seguridad sobre la carretera Teapa–Villahermosa, a la altura de la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Centro.

La intervención estuvo a cargo del grupo táctico “Tiburones”, con apoyo de la Secretaría de Marina y la FIRT Olmeca, lo que refuerza la coordinación interinstitucional en la entidad.

¿Qué le encontraron al momento de la detención?

Durante la revisión del vehículo sin placas en el que viajaba Balú, se aseguró:



Un arma larga calibre 5.56 mm

Un cargador y 10 cartuchos útiles

Dos paquetes de presunta marihuana ( aproximadamente 1.340 kg y 1.365 kg, más de 2.7 kg)

62 bolsas con hierba verde

23 bolsas con presunto cristal

4,600 pesos en efectivo

Todo el material decomisado y el detenido fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación legal.

¿Por qué era considerado importante “El Balú”?

Según autoridades, Balú operaba actividades criminales en el corredor de Playas del Rosario y Parrilla, zonas clave por su cercanía con la capital.

Su detención busca debilitar estructuras operativas y reducir delitos de alto impacto en la región.

¿Qué es “La Barredora”?

La Barredora es un grupo delictivo con presencia en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bermúdez Requena estaría involucrado en extorsiones, secuestros y homicidios

En meses recientes ha sufrido detenciones relevantes, lo que ha modificado su estructura y capacidad operativa, de acuerdo con fuentes oficiales.

