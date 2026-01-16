Encuentran con vida a profesor de la Ibero, Leonardo Escobar Barrios, en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León confirmó la localización con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de la Ibero Puebla, luego de varios días de incertidumbre tras su desaparición en el área metropolitana de Monterrey.

El caso generó amplia atención pública debido a que el académico fue detenido por una falta administrativa, liberado y posteriormente visto en estado de desorientación, sin que existieran registros claros de su seguimiento institucional.

¿Cómo desapareció el profesor de la Ibero en Puebla?

Leonardo Escobar Barrios fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y trasladado a un juzgado cívico en Apodaca, donde permaneció bajo custodia cerca de 36 horas.

Tras su liberación, cámaras de seguridad lo captaron caminando sin rumbo fijo. Desde ese momento no hubo actividad en sus teléfonos, lo que activó protocolos de búsqueda.

Localización con vida de Leonardo Escobar Barrios

La Fiscalía confirmó que el profesor de la Ibero fue localizado con vida en el municipio de Juárez, Nuevo León, sin detallar aún las circunstancias precisas de su hallazgo.

Autoridades indicaron que se realizan valoraciones médicas y psicológicas para determinar su estado de salud y esclarecer lo ocurrido durante su ausencia.

Declaraciones de Omar García Harfuch sobre el caso

El titular de la SSPC señaló que el gobierno federal brindó apoyo a la investigación y celebró la localización con vida del académico.

Subrayó la importancia de revisar los procedimientos de detención y liberación en casos de personas en situación vulnerable.

Postura de la Universidad Iberoamericana Puebla

La Ibero reconoció el trabajo de búsqueda y reiteró su llamado a esclarecer posibles omisiones institucionales.

La comunidad académica insistió en la necesidad de reforzar protocolos para evitar hechos similares.

