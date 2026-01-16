No es Alerta Aeropuerto; aseguran paquete de fentanilo en aduana del AICM valuado en 20 mdd

El Gobierno de México a través de un comunicado en conjunto, dio a conocer que elementos de seguridad decomisaron un paquete de fentanilo en la zona de aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual tiene un valor estimado de 20 millones de dólares.

A través de un comunicado emitido por las autoridades mexicanas, se informó que el decomiso se logró como parte de las acciones y operativos implementados para impedir el ingreso de sustancias ilícitas a través de esta zona federal.

🚨#AlertaADN#OGH | Decomisan un paquete de fentanilo con valor de 20 millones de dólares en la aduana del AICM pic.twitter.com/L8FUARqGAn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 17, 2026

Encuentran paquete de fentanilo en AICM

Fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, asi como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), junto con personal de Aduanas, quienes aseguraron el paquete de fentanilo en el AICM.

Se informó que esto se logró derivado de las labores de inteligencia y vigilancia en mercancías de importación en la zona de aduanas del AICM, lugar en el cual se identificó un paquete declarado como cosméticos.

Tras ello y luego de revisar el paquete con equipo de rayos X y con ayuda de un canino de seguridad, se confirmó que el mismo contenía fentanilo proveniente del continente asiático.

¿Qué se sabe del paquete de fentanilo que se encontró en el AICM?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, el paquete fue enviado por una empresa con ubicación en un país asiático del cual no se dieron mayores detalles.

Con el aseguramiento, se destacó que se evitó la producción de aproximadamente un millón 040 mil dosis de fentanilo con valor estimado en los 20 millones de dólares.

Inician investigaciones tras hallazgo de narcóticos en aduanas

Vale la pena destacar que tras estas acciones, se informó que dieron inicio las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades ministeriales, las cuales se encargarán de deslindar responsabilidades.

