Localizan campamento donde producían drogas sintéticas y bodega con sustancias químicas en Guerrero

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas , tras un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

El jefe del Gabinete de Seguridad señaló que en el operativo también se localizó una bodega con 25 mil litros aproximadamente y más de 12 toneladas de sustancias químicas. "Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles", destacó en redes.

🚨 #AlertaADN#OGH | Fue inhabilitado un campamento clandestino en Guerrero y se decomisaron 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas https://t.co/VAPdEDoZEB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 15, 2026

¿Cómo fue el operativo de la SEMAR y la FGR?

Los aseguramientos se realizaron durante un recorrido terrestre en un poblado del municipio de Petatlán, en Guerrero y tanto el campamento empleado para la producción de drogas sintéticas y la bodega quedaron bajo resguardo de las autoridades.

En el lugar también se halló un terreno con vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso. Un agente del Ministerio Público integrará las carpetas de investigación del caso.

En #Guerrero, autoridades federales desmantelan inmuebles empleados para la elaboración de drogas sintéticas. https://t.co/SXsIYgIsxZ pic.twitter.com/IBURlzclgc — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 15, 2026

Detenciones por vínculos con grupos delictivos

El 14 de enero, labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) ,de la SSPC y otras instituciones terminaron en la detención de dos personas vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la venta, distribución de drogas, homicidios, cobro de piso a empresarios y comerciantes de la entidad.

Autoridades federales detienen a dos personas vinculadas a un grupo delictivo en #Guerrero. https://t.co/CwxoF6WWq0 pic.twitter.com/nNJnNqEOCQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 14, 2026

