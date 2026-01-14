Violencia en Tabasco: Asesinan a vigilante de bar en Villahermosa y hieren a mujer

Una persona murió, otra resultó herida y una más fue detenida en Villahermosa, Tabasco, tras el ataque a un bar, la tarde-noche de este martes.

Los hechos ocurrieron en el bar La Vaquita, ubicado sobre la Avenida Constitución, de la colonia Centro. Todo ello a escasos metros del Mercado Pino Suárez y de una estación de policía.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el ataque en el bar La Vaquita?

Según testigos, entre dos y tres sujetos armados ingresaron al establecimiento y posteriormente se escucharon al menos cinco disparos. Al lugar arribó una ambulancia cuyos paramédicos confirmaron la muerte de una persona y trasladaron a una mujer a un hospital.

La víctima mortal fue identificada como Daniel, un joven de 23 años, quien era guardia de seguridad del lugar. El hombre se habría resistido a que los delincuentes lo privaran de la libertad, sin embargo, durante el forcejeo, los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones, asestándole un tiro fatal en la cabeza.

Tras los hechos, la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes desplegaron un fuerte operativo de seguridad, logrando la captura del agresor.

¿Quién es el detenido tras el ataque al bar La Vaquita de Villahermosa?

Se trata de Kain Vidal, alias "El Kain", de 37 años, quien está vinculado al ataque armado a un bar en el centro de Villahermosa la noche de ayer. Durante su arresto le aseguraron armas y drogas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.