Dictan prisión preventiva contra Carlos Alberto “N”, exalcalde de Atoyac, Veracruz; acusado por homicidio doloso

Durante las primeras horas del 1 de enero del 2026 se dictó prisión preventiva oficiosa contra Carlos Alberto "N", exalcalde del municipio de Atoyac, en Veracruz , por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado. La identidad de la víctima ha sido reservada.

Detienen a exfuncionario de Veracruz por homicidio

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se ejecutó una orden de aprehensión contra Carlos Alberto "N" poco tiempo después de que dejara de ser protegido por el fuero político tras haber concluido su función como presidente municipal de Atoyac .

El homicidio por el que es investigado Carlos Alberto ocurrió el 18 de abril del 2025; desde entonces fue imputado formalmente en el proceso penal 427/2025. Luego de haber recibido prisión preventiva, el exalcalde permanecerá en el Centro de Readaptación Social "La Toma", en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la espera de determinar su situación legal.

Contexto del caso y la detención de Carlos Alberto "N"

Alberto asumió la alcaldía de Atoyac en 2022, como el candidato del partido de Morena. Concluyó su gestión el 31 de diciembre del 2025 e inmediatamente después fue detenido.

Destaca que un día antes de ser detenido, el exfuncionario publicó una foto en redes sociales desde su oficina, en donde agradeció a la ciudadanía por la confianza durante su tiempo en el cargo. Incluso calificó este tiempo como una "gran experiencia".

La Fiscalía del estado habría comenzado a investigarlo desde el 2025 y literalmente esperaron a que terminara sus funciones para llevar a cabo la orden de aprehensión, la cual destacaron que se realizó en estricto respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.

