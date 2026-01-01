Desaparece padre buscador José Juan Arias en Guanajuato

Un hombre desapareció el 28 de diciembre en el estado de Guanajuato . Se trata de José Juan Arias Corona, de 39 años, quien fue visto por última vez el 28 de diciembre de 2025 y desde entonces no se sabe dónde se encuentra.

Arias Corona se había convertido en una figura conocida por su labor como padre buscador, tras meses de buscar a su hijo adolescente, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Esto se sabe de la desaparición del padre buscador en Guanajuato

De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Arias Corona fue visto por última vez después de las 10:40 de la mañana del 28 de diciembre de 2025, cuando acudió a dejar a su esposa en su trabajo en la comunidad de Rancho Unidos, en el municipio de Valle de Santiago.

En la ficha de búsqueda se describe al hombre con una complexión robusta, tez blanca, aproximadamente 1.75 metros de estatura; con cabello negro corto y lacio y ojos verdes. También tiene una cicatriz pequeña y estrías en el estómago. Asimismo, destaca que el día que desapareció vestía playera tipo polo verde claro, pantalón de mezclilla negro, cinturón negro de piel y tenis blancos, según autoridades estatales.

Organizaciones civiles han señalado que José Juan es al menos la sexta persona buscadora reportada como desaparecida en Guanajuato , una lista que ha crecido en los últimos años en medio de preocupaciones por la violencia y los riesgos que enfrentan quienes buscan a familiares desaparecidos.

José Juan llevaba meses buscando a su hijo

José Juan Arias Corona no desapareció en circunstancias normales, sino mientras buscaba a su propio hijo, José Juan Arias Solís, de 15 años, quien desapareció el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago.

El adolescente, conocido como “Juanito”, fue visto por última vez alrededor de las 11:30 horas de ese día, cuando regresaba a su casa y fue interceptado por elementos de fuerzas federales, según denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos.

