Caso de Jazmín García, policía de CDMX que fue asesinada y enterrada en su propia casa; su exnovio fue detenido

El asesinato de Jazmín García de Jesús es investigado como feminicidio ; la joven de 25 años fue asesinada y su cuerpo se encontró enterrado en su propia casa días después de su desaparición. Hasta ahora, el principal sospechoso es su exnovio José "N", quien ya fue detenido.

Jazmín era policía en la Ciudad de México y la última vez que la vieron fue el 15 de diciembre. Su expareja también era elemento de la policía y las primeras investigaciones lo señalan como el asesino, quien habría enterrado el cuerpo en el domicilio que compartían.

El contexto del caso de Jazmín García

El 15 de diciembre las cámaras registraron a Jazmín ingresando a su domicilio en la colonia Santa Rosa Xochiac, pero nunca su salida. Fue su madre quien reportó su desaparición desde ese mismo día, pero el reporte formal llegó hasta el 23 de diciembre.

Cuatro días después de comenzar la búsqueda, agentes ejecutaron una orden de cateo en la vivienda de José "N", en donde utilizaron perros entrenados del Grupo Especial de Reacción e Intervención para localizar el cuerpo de la mujer enterrado en el domicilio.

El perro rascó en un punto específico del suelo hasta hacer un pequeño hoyo, provocando que los oficiales se dieran cuenta de un olor fétido que emanaba de la tierra. Poco después hallaron el cuerpo de Jazmín en estado de descomposición.

José "N" fue detenido el 27 de diciembre y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Enfrenta cargos por desaparición agravada, mientras la Fiscalía sigue recabando pruebas para que sea juzgado por el feminicidio de Jazmín.

📝 La Fiscalía CDMX aprehende a un hombre investigado por la desaparición de una mujer policía de la @SSC_CDMX



Labores de inteligencia permitieron identificar al probable responsable, quien fue aprehendido por agentes de la @PDI_FGJCDMX cuatro días después de haber sido… pic.twitter.com/kpfZdnOeeq — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 28, 2025

